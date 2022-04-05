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    Профессор Мысловский: через ситуацию с Бучей Запад пытается накачать Украину оружием

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Федеральное агентство новостей

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    Федеральное агентство новостей

    Настоящей целью провокации в городе Буча является желание
    Запада накачать Украину вооружением. Об этом заявил президент регионального
    общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия»
    Евгений Мысловский.

    Эксперт
    напомнил, что видео с трупами появилось одновременно на многих сайтах и Telegram-каналах.
    Это позволяет назвать происходящее спланированной акцией. Об этом эксперт
    написал на сайте СПЧ.

    «Цель провокации лежит как на ладони – лишний раз попытаться
    подтолкнуть западные страны к активным действиям по снабжению украинского
    руководства оружием», — отметил Мысловский.

    Он добавил, что США и Евросоюз ищут повод для введения новых
    санкций. Они хотят втянуть Украину в войну с Россией и обвинить армию РФ в
    военных преступлениях.

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