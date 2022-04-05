Профессор Мысловский: через ситуацию с Бучей Запад пытается накачать Украину оружием

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Настоящей целью провокации в городе Буча является желание
Запада накачать Украину вооружением. Об этом заявил президент регионального
общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия»
Евгений Мысловский.
Эксперт
напомнил, что видео с трупами появилось одновременно на многих сайтах и Telegram-каналах.
Это позволяет назвать происходящее спланированной акцией. Об этом эксперт
написал на сайте СПЧ.
«Цель провокации лежит как на ладони – лишний раз попытаться
подтолкнуть западные страны к активным действиям по снабжению украинского
руководства оружием», — отметил Мысловский.
Он добавил, что США и Евросоюз ищут повод для введения новых
санкций. Они хотят втянуть Украину в войну с Россией и обвинить армию РФ в
военных преступлениях.