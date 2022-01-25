Профессор МГУ Асмолов объяснил феноменальные способности малолетней студентки

Профессор МГУ Асмолов объяснил феноменальные способности малолетней студентки Новости
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Заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета Александр Асмолов рассказал о феноменальных способностях малолетней студентки вуза.

По словам специалиста, отец девочки разработал и применил мнемотехнические приемы, которые позволили ей сдать ЕГЭ. Однако профессор считает, что такие методы нанесли удар по детской психике.

«Есть закон неравномерного развития высших психических функций: памяти, внимания, мышления и так далее. Когда в контексте неравномерного развития высших психических функций начинается дрессура одной функции и ее мускулизация, у других функций происходит дисфункция», — сообщил Асмолов в беседе с NEWS.ru.

Профессор считает, что поступление девочки в МГУ лишило ребенка детства. Кроме того, он заявил, что не раз просил ее отца забрать документы из вуза и прервать обучение девочки.

Он отметил, что после окончания МГУ ей вряд ли удастся сразу устроиться на работу. Это связано с тем, что такая ситуация — абсолютный нонсенс.

 
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