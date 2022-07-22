Профессор МГИМО отметила успехи РФ в регулировании цифровых финансовых инструментов

Она напомнила, что в 2022 году были одобрены поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся определения особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Помимо того, в государстве приняли закон о регулировании оборота ЦФА.