Профессор МГИМО отметила успехи РФ в регулировании цифровых финансовых инструментов

Отраслевое цифровое право развивается в России пусть и не столь быстрыми темпами, как хотелось бы, передает РАПСИ слова директора центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО Элины Сидоренко.
Она напомнила, что в 2022 году были одобрены поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся определения особенностей налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). Помимо того, в государстве приняли закон о регулировании оборота ЦФА.
При этом в стране остается нерешенной судьба майнинга и криптовалюты. Второе сокращает инициативность предпринимателей, считает Сидоренко.
Аферисты украли у криптоинвесторов свыше 42,7 млн долларов с октября 2021 года через фишинговые приложения. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Федерального бюро расследований США.