Профессор Межевич: Москва ждала соблюдение Киевом Минских соглашений до последнего

Профессор Межевич: Москва ждала соблюдение Киевом Минских соглашений до последнего Новости
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Кремль до последнего момента верил, что Украина приступит к выполнению Минских соглашений, однако этим надеждам не суждено было сбыться. Об этом заявил президент ассоциации прибалтийских исследований, профессор Николай Межевич.

Россия хотела, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик могли жить спокойно на обеих сторонах, отметил эксперт. Однако Киев предпочел вмешивать Москву во внутриукраинский конфликт, попутно потакая Западу, что только ухудшало ситуацию. Таким образом профессор прокомментировал указ российского президента о признании суверенитета ЛДНР в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

«Предполагаю, что теперь после объявления руководство стран НАТО закупит в Китае огромную партию новых микрофонов, ибо старые выйдут из употребления по причине исхождения бешенной зеленой слюной… Это если пошутить. Если серьезно, то многие мои коллеги предполагали, что признание произойдет еще в 2014. На мой взгляд, руководство России проявило исключительное миролюбие в кубе, даже не в квадрате», — отметил Межевич.

Профессор также добавил, что львиная доля украинцев относится к России хорошо, считая ее жителей братьями. Однако одновременно с этим присутствуют и люди, всегда готовые взяться за оружие.

 
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