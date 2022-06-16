Профессор Ли Хайдун назвал действия элит США трагедией для американцев

Американское правительство создает «вымышленный реальный мир», полностью оторванный от требований народа и веяний времени. Политики уже давно продвигают заявления о статусе и функции США в мире в качестве «маяка демократии» и образца для подражания для других государств. Однако в реальности внутри своей страны эта риторика показывает все большую абсурдность.