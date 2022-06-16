Профессор Ли Хайдун назвал действия элит США трагедией для американцев

Трагедия американского народа заключается в действии элит США. Об этом в материале для газеты People’s Daily рассказал профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.
Американское правительство создает «вымышленный реальный мир», полностью оторванный от требований народа и веяний времени. Политики уже давно продвигают заявления о статусе и функции США в мире в качестве «маяка демократии» и образца для подражания для других государств. Однако в реальности внутри своей страны эта риторика показывает все большую абсурдность.
Текущие вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в США являются признаками того, что сама страна находятся перед очередным большим кризисом. Администрации необходимо глубже разбираться во внутренних и международных реалиях.