Профессор Крениг: отказ Пелоси от визита на Тайвань покажет слабость США перед Китаем

Если спикер палаты представителей Нэнси Пелоси действительно хочет посетить Тайвань, то ей следовало бы сделать это без публичного объявления. Так считает профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг.
«Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев», — отметил он.
Теперь Пелоси и другие представители Белого дома не могут пойти на попятную. В противном случае это будет свидетельствовать о слабости США перед Китаем.
«Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическая партия Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США», — заключил Крениг.
Пелоси 30 июля отправилась в турне по Азии, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. Не исключено, что спикер побывает и на Тайване, однако сама она пока не комментирует эти сведения.