Профессор Гончарова: рекордная инфляция может схлопнуть экономический «пузырь» США

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Американская валюта незаслуженно получила слишком высокий авторитет из-за чреды обстоятельств. Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова предположила, что может стать причиной схлопывания экономического «пузыря» США.
Профессор напомнила, что рост экономики США был вызван массовым печатанием долларов. Валюта требовалась в международных расчетах и для формирования госрезервов и займов. Большая часть отправлялась в другие страны, что сыграло роль в формировании лидерской позиции доллара, передает «Прайм».
Доля расчета долларом на мировом рынке достигала примерно 85%. При этом доля реального продукта в совокупном ВВП государства как была, так и остается низкой. Кроме того, в США мало собственного производства — оно находится преимущественно в третьих странах.
Все это способно подорвать авторитет американской валюты как резерва и основного средства международных платежей. Сейчас международные расчеты многие государства начали производить в других валютах на фоне заморозки активов России. Такая практика «выключит» доллар из большого числа международных сделок. Пониженный спрос на валюту схлопнет американский экономический «пузырь».