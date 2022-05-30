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Профессор Футтер указал на беззащитность Британии перед российскими ракетами «Кинжал»

Профессор Футтер указал на беззащитность Британии перед российскими ракетами «Кинжал»
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы Великобритании не обладают необходимыми средствами, чтобы перехватить и уничтожить российские баллистические ракеты «Кинжал». Об этом газете Daily Express рассказал эксперт по международным отношениям из Лестерского университета Эндрю Футтер.

По словам профессора, такая «брешь» в обороне делает страну чрезвычайно уязвимой в случае военного конфликта.

«У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты», — подчеркнул Футтер.

Такое же мнение выразил и аналитик Алекс Лорд. Он считает, что российское «супероружие» находится в пределах «возможного удара» по Великобритании, а именно — в Калининграде.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон намерен продолжать создавать военные альянсы, направленные против России и Китая, пишет Infox.

великобритания кинжал Россия
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