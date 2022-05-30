Профессор Футтер указал на беззащитность Британии перед российскими ракетами «Кинжал»

Вооруженные силы Великобритании не обладают необходимыми средствами, чтобы перехватить и уничтожить российские баллистические ракеты «Кинжал». Об этом газете Daily Express рассказал эксперт по международным отношениям из Лестерского университета Эндрю Футтер.
По словам профессора, такая «брешь» в обороне делает страну чрезвычайно уязвимой в случае военного конфликта.
«У нас нет возможности, чтобы перехватывать и уничтожать российские баллистические ракеты», — подчеркнул Футтер.
Такое же мнение выразил и аналитик Алекс Лорд. Он считает, что российское «супероружие» находится в пределах «возможного удара» по Великобритании, а именно — в Калининграде.
Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс сообщила, что Лондон намерен продолжать создавать военные альянсы, направленные против России и Китая, пишет Infox.