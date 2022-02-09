Профессор Еникеев объяснил влияние коронавируса на мужскую репродуктивную систему

Коронавирус воздействует на многие органы и системы организма. Исключением не является и репродуктивная, рассказал профессор Дмитрий Еникеев.

Для соответствующих исследований были отобраны 88 мужчин, отметил специалист. Наблюдения показали, что особенно сильно коронавирус влияет на репродукцию в пик заболевания. У тяжелых и средних больных в этот период идет снижение гормонального фона и тестостерона. Кроме того, увеличивается число пораженных сперматозоидов. Однако спустя время организм приходит в норму, передает РЕН ТВ.

«По данным многочисленным исследований, доказано, что у жителей города качество спермы хуже, чем у проживающих в селе. Поэтому нам было важно сделать такую выборку городских жителей с определенными критериями включения», — добавил Еникеев.

По словам профессора, специалисты также исследовали половые органы умерших от коронавируса мужчин. Результаты показали, что в них есть воспалительные изменения. Это в очередной раз доказало, что патоген имеет воздействие на соответствующие органы.

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