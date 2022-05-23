Профессор Дудкин объяснил смысл транспортной реформы вместо Смольного

«Появляются определенные недостатки — это издержки процесса. Прежде всего организационные моменты стоило бы решить. Во-первых, надо было всю эту реформу четко довести до населения, в чем ее суть, каковы особенности, потому что информация в прессе не раскрывает весь смысл реформы. А смысл достаточно простой — выйти на устойчивую работу пассажирского транспорта без частных компаний. Нужно отказываться от этих остановок по требованию. Здесь самое главное — качество обслуживания и безопасность движения», — дал развернутый ответ профессор кафедры «Строительство дорог транспортного комплекса» ПГУПС Императора Александра I.