Профессор Чумаков назвал россиянам способы заражения оспой обезьян

Переживать из-за оспы обезьян нет необходимости, потому как она мало заразна и способна поражать специфическую категорию людей. Такой точкой зрения в беседе с «Петербургским дневником» поделился член-корреспондент РАН, профессор и главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.
По словам специалиста, для заражения необходим тесный контакт. Основной группой риска являются мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, меняющие своих партнеров, передавая инфекцию.
«Она так и распространяется. Более 90 процентов заразившихся – это люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Опасности для обычных людей практически нет» – рассказал Петр Чумаков.
Со слов ученого, все разновидности оспы, такие как черная и оспа обезьян профилактируются прививкой, которая создл 250 лет назад Эдвард Дженнер.
«Это живая вакцина на базе обычной коровьей оспы, которая дает довольно стойкий иммунитет от любой оспы. Поэтому в случае, если этот вариант, не дай бог, получит широкое распространение, вакцина нас защитит», — объяснил Петр Чумаков.
Как объяснил Петр Чумаков, на историю с распространением оспы обезьян не нужно обращать внимания, потому как в мире существуют другие инфекции, которые в разы опаснее.