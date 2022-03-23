Профессор Асаи: США и НАТО могли не допускать кризис на Украине

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Соединенные Штаты Америки и
Североатлантический альянс имели возможность предотвратить кризис на Украине.
Об этом заявил президент Института мира при университете Хиросимы Мотофуми Асаи.
Эксперт считает, что для достижения этой цели Западу следовало принять
требования России по безопасности. Украине при этом стоило оставаться
нейтральным государством.
«Российско-украинский
конфликт можно было бы избежать, если бы США и НАТО приняли предложения России
по безопасности и гарантировали, что Украина продолжит оставаться стратегической
буферной зоной России», — заявил Асаи.
Ранее
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении
спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины. Мирному
населению ничего не угрожает.