Профессор Альштейн предсказал внесение вакцинации подростков в календарь прививок

Вакцина для подростков содержит уменьшенную дозу вещества, дети легче ее переносят, случаев побочных явлений очень мало. При этом она является важным этапом противоэпидемических мер.

Со временем в обиход может войти интраназальная вакцинация – та, при которой препарат вводится через нос, без участия иглы и шприца, рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с «Известиями».

«По-видимому, вакцинация подростков и детей останется надолго и станет плановой — будет включена в календарь прививок», — предположил собеседник издания.

Новый штамм коронавируса «омикрон» является гораздо более заразным чем те штаммы, с которыми человечеству уже пришлось столкнуться ранее. Случаи заражения новым вариантом коронавируса протекали не в тяжелой форме у привитых пациентов, но его высокая заразность может вызвать перегрузку системы здравоохранения рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Его слова передает телеканал «360».

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