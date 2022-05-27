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Профессиональный боксер Папин бросил вызов Моргенштерну

Профессиональный боксер Папин бросил вызов Моргенштерну
prt scr youtube.com/MORGENSHTERN

Профессиональный боксер Алексей Папин из Реутова заявил о готовности подраться на ринге с рэпером Моргенштерном (признан в России иноагентом). Об этом сообщила администрация города. 

Папин отметил, что может выйти на бой с Моргенштерном* не получая за это гонорар. Спортсмен намерен показать, что такие артисты недостойны находиться в октагоне или на ринге.

«Если они хотят заниматься своей деятельностью, пусть занимаются, не показывая это широкой публике», — цитирует портал Реутова слова боксера. 

Папин является профессиональным боксером, выступающий в первой тяжелой (до 90,72 кг) весовой категории. Его дебют в мире спорта состоялся в 2015 году. 

Летом 2018 года спортсмен провел бой с опытным Уиллбифорсом Шихепо из Намибии. Россияни одержал победу техническим нокаутом. 

  • * – физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
боксер Моргенштерн папин
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