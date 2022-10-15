Проекции с лицами Бодрова и Балабанова появятся на фасадах домов Петербурга

Стены домов в Санкт-Петербурге украсят световые изображения актера Сергея Бодрова и режиссера Алексея Балабанова. Акция пройдет в рамках юбилея со дня выхода фильма «Брат».
Легендарный фильм про жизнь Данилы Багрова в Петербурге празднует в этом году 25-летний юбилей. В честь этого события комитет по градостроительству и архитектуре города решил создать световые портреты режиссера и главного актера ленты.
Арт-объект с Бодровым можно увидеть на фасаде здания на Каменноостровском проспекте 26-28, передает портал «Царьград». Изображение с Балабановым находится на Большом проспекте Васильевского острова, дом 70.
Метрополитен города тоже отпраздновал дату, выпустив юбилейную транспортную карту с кадрами из картины. Проездные уже не купить, так как их моментально разобрали поклонники.