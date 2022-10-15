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Проекции с лицами Бодрова и Балабанова появятся на фасадах домов Петербурга

Проекции с лицами Бодрова и Балабанова появятся на фасадах домов Петербурга
кадр из фильма «Брат»

Стены домов в Санкт-Петербурге украсят световые изображения актера Сергея Бодрова и режиссера Алексея Балабанова. Акция пройдет в рамках юбилея со дня выхода фильма «Брат».

Легендарный фильм про жизнь Данилы Багрова в Петербурге празднует в этом году 25-летний юбилей. В честь этого события комитет по градостроительству и архитектуре города решил создать световые портреты режиссера и главного актера ленты.

Арт-объект с Бодровым можно увидеть на фасаде здания на Каменноостровском проспекте 26-28, передает портал «Царьград». Изображение с Балабановым находится на Большом проспекте Васильевского острова, дом 70.

Метрополитен города тоже отпраздновал дату, выпустив юбилейную транспортную карту с кадрами из картины. Проездные уже не купить, так как их моментально разобрали поклонники.

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RusNewsToday24
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