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Проект «Золотой Микрофон» возвращается в эфир «Русского Радио» 8 июля

Проект «Золотой Микрофон» возвращается в эфир «Русского Радио» 8 июля
pxhere.com

Певица Anna Asti выступит на концерте «Золотой Микрофон» в мультимедийной студии «Русского Радио».

В радиоэфир снова возвращаются живые концерты самых популярных исполнителей российского шоу-бизнеса. Выступление Anna Asti 8 июля можно будет не только услышать на «Русском Радио», но и увидеть онлайн. Трансляция будет доступна в официальной группе в «Одноклассниках».

Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

«”Золотой Микрофон” — яркий проект “Русского Радио”. Самые популярные исполнители, чьи песни звучат на волнах радиостанции, становятся гостями большой мультимедийной студии и дарят свои живые душевные выступления слушателям, а также зрителям онлайн-трансляции в социальных сетях», — говорится в сообщении пресс-службы «Русской Медиагруппы».

Отметим, что именитая исполнительница выступит сразу с несколькими песнями из своего первого сольного альбома, а также с уже известными хитами. В их числе «Феникс», «По барам», «Повело» и другие. 

anna asti золотой микрофон русское радио
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