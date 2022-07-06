Проект «Золотой Микрофон» возвращается в эфир «Русского Радио» 8 июля

В радиоэфир снова возвращаются живые концерты самых популярных исполнителей российского шоу-бизнеса. Выступление Anna Asti 8 июля можно будет не только услышать на «Русском Радио», но и увидеть онлайн. Трансляция будет доступна в официальной группе в «Одноклассниках».