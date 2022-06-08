Проект создания единого Социального фонда преодолел первое чтение в Госдуме

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона об объединении Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Фонд пенсионного и социального страхования.
Создание единого Соцфонда состоится с 1 января 2023 года путем присоединения ФСС к ПФР и соответствующего переименования. Переходный период объединения ведомств может занять до двух лет, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Идею об объединении двух фондов выдвинул Минтруд. Ее поддержали представители профсоюзов, работодателей и правительства страны.
Пенсионный фонд России ранее подсчитал количество отказов в переводе пенсионных пособий за рубеж из-за западных санкций. Согласно данным фонда, с апреля банки отклонили платежи для 37 граждан, передает «ФедералПресс».