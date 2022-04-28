Проект снижения ставки по льготной ипотеке до 9% поступил на рассмотрение в кабмин

Затраты бюджета на реализацию госпрограммы с учетом нововведений оцениваются в 461 млрд рублей в 2022-2023 годах, оценил Минфин РФ. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области остается на уровне 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.