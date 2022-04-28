Проект снижения ставки по льготной ипотеке до 9% поступил на рассмотрение в кабмин

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Минфин РФ разработал и внес в кабинет министров проект постановления о снижении ставки по льготной ипотеке на новостройки до 9% годовых, сообщили в министерстве.
Новые условия госпрограммы предполагают уменьшение ставки с 12% до 9% годовых, а также продление ее срока действия до конца текущего года. Изменения вступят в силу с 1 мая.
Затраты бюджета на реализацию госпрограммы с учетом нововведений оцениваются в 461 млрд рублей в 2022-2023 годах, оценил Минфин РФ. Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области остается на уровне 12 млн рублей, для остальных регионов — до 6 млн рублей.
Понизить ставку по льготной ипотеке предложил ранее президент России Владимир Путин. Покупка жилья должна быть более доступной людям, подчеркнул глава государства.