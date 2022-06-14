Проект победителя конкурса на развитие территории «Горской» представят на ПМЭФ-2022

Победитель международного конкурса на разработку архитектурно-градостроительных решений территории «Горская» — консорциум под лидерством компании Wowhaus (Москва, Россия) — представит свой проект на ПМЭФ-2022. Презентация лучшей концепции развития бывшей промзоны состоится 16 июня на площадке «Территория инноваций», павильон G.
Варианты реновации некогда заброшенной территории в Петербурге представили на суд жюри 76 компаний из 16 стран — три индивидуальных претендента и 20 консорциумов. 8 июня международные эксперты присудили победу компании Wowhaus. На презентации проекта-победителя будут присутствовать председатель RuGBC, эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета Гай Имз, вице-президент Международной академии архитектуры (IAA) и президент Московского отделения Международной академии архитектуры (IAA-МААМ) Андрей Боков, архитектурный критик Мария Элькина и другие специалисты в сфере градостроительства. Все они поделятся своим мнением как о самом конкурсе, так и о представленных на нем работах.
Генеральным заказчиком проекта «Горская» выступает ООО «Мегалайн». Реализация концепции преобразования территории будет осуществляться при поддержке Международного сообщества городских и региональных планировщиков (ISOCARP), Совета по экологическому строительству в России (RuGBC), а также Ассоциации ландшафтных архитекторов России.