Проект победителя конкурса на развитие территории «Горской» представят на ПМЭФ-2022

Варианты реновации некогда заброшенной территории в Петербурге представили на суд жюри 76 компаний из 16 стран — три индивидуальных претендента и 20 консорциумов. 8 июня международные эксперты присудили победу компании Wowhaus. На презентации проекта-победителя будут присутствовать председатель RuGBC, эксперт по экологическому строительству Московского городского международного совета Гай Имз, вице-президент Международной академии архитектуры (IAA) и президент Московского отделения Международной академии архитектуры (IAA-МААМ) Андрей Боков, архитектурный критик Мария Элькина и другие специалисты в сфере градостроительства. Все они поделятся своим мнением как о самом конкурсе, так и о представленных на нем работах.