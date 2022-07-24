проект по защите США от гиперзвуковых ракет России и Китая находится «в зачаточном состоянии»

Оборонные компании, в частности британская Cohort и американская Raytheon Missiles & Defense, работают над тем, чтобы создать защиту от российских и китайских гиперзвуковых ракет, но в США проект находится в «зачаточном состоянии». Об этом написало издание The Telegraph.





По словам главы Cohort Энди Томиса, его фирма занимается проектом по поражению оружия, которое движется со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

Глава Raytheon Missiles & Defense Уэсу Кремеру рассказал, что его фирма, скорее всего, сосредоточится на отслеживании ракет из космоса при помощи группировок спутников. По его мнению, слабым местом ракеты является система рассеивания тепла, которую относительно легко повредить, что приведет к уничтожению ракеты. Однако Кремер указал на то, что защита от гиперзвукового оружия находится в «зачаточном состоянии», а этим вопросом в США занимаются лишь в рамках одного проекта.