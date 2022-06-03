Проект пермского движения «Мать добровольца» представят в медиацентре «Патриот»

В России живет множество одиноких матерей добровольцев, которые по различным причинам остались совсем одни. Для каждой матери, похоронившей сына, это неиссякаемая боль на всю оставшуюся жизнь, трагедия для всякой семьи и каждого из нас. Матерям и семьям добровольцев сегодня как никогда требуется наша всесторонняя поддержка, начиная от прямой помощи по хозяйству, в решении насущных и юридических вопросов, заканчивая простым добрым словом.
На защиту Донбасса и всего русского мира на Украину в 2014 году отправились множество добровольцев со всей России, в том числе и пермский патриот, общественник Александр Стефановский. По зову совести Александр направился в Новороссию сразу после начала агрессия со стороны киевского режима. За это время он показал себя настоящим лидером. Воевал в качестве командира Камбродского направления обороны Луганска, одновременно был командиром разведывательно-диверсионной группы батальона «Заря».
О жизни и борьбе Александра Стефановского, а также о проекте пермского движения «Мать добровольца» в студии медиацентра «Патриот» расскажут:
– Виктор Викторович Коровкин, руководитель регионального отделения КИБЕР ФРОНТ Z Пермского края, общественный деятель;
– Герман Николаевич Владимиров, руководитель автономной некоммерческой организации «Ленинградский доброволец».
Пресс-конференция подготовлена при активном участии информационного издания «Народные новости», региональным отделением «КИБЕР ФРОНТ Z» и АНО «Ленинградский доброволец».
Пресс-конференция состоится 3 июня, в пятницу, в 12:00.