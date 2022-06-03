Проект пермского движения «Мать добровольца» представят в медиацентре «Патриот»

На защиту Донбасса и всего русского мира на Украину в 2014 году отправились множество добровольцев со всей России, в том числе и пермский патриот, общественник Александр Стефановский. По зову совести Александр направился в Новороссию сразу после начала агрессия со стороны киевского режима. За это время он показал себя настоящим лидером. Воевал в качестве командира Камбродского направления обороны Луганска, одновременно был командиром разведывательно-диверсионной группы батальона «Заря».