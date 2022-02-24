Проект о традиционных ценностях поддержали более 100 деятелей культуры

Проект о традиционных ценностях поддержали более 100 деятелей культуры Новости
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Деятели культуры написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросили сохранить традиционные ценности. Они просят главу государства предотвратить смертельную опасность.

Представители культуры поддержали проект «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Более 100 деятелей культуры в открытом письме дали свои советы, как защитить русские ценности.

Споры в общественной среде начались после того, как Министерство культуры России заморозило обсуждения проекта указа президента в действующей редакции. Такое решение приняли из-за письма режиссеров, театральных продюсеров и директоров, которые обеспокоены, скорее всего, своей кассой, пишет «Царьград». Но среди деятелей культуры нашлись личности, которые хотят защитить национальные ценности.

 
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