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Проект о продлении заморозки накопительной части пенсий преодолел первое чтение в ГД

Проект о продлении заморозки накопительной части пенсий преодолел первое чтение в ГД
Агентство «Москва» | Андрей Никеричев

Нижняя палата парламента России одобрила в первом чтении законопроект, продляющий заморозку накопительной части пенсий до 2025 года, сообщает URA.RU.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пособий в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть выплат для нынешних пенсионеров. Пролонгация этого механизма позволит сэкономить средства федерального бюджета и приведет к уменьшению трансферта из казны на счет Пенсионного фонда примерно на 926 млрд рублей.

Авторы подчеркнули, что реализация инициативы не приведет к сокращению объема пенсионных прав застрахованных лиц. Они будут отражены на индивидуальных лицевых счетах граждан и зачтутся при определении индивидуальных коэффициентов.

госдума законопроект накопительная часть пенсии
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