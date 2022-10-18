Проект о продлении заморозки накопительной части пенсий преодолел первое чтение в ГД

С 2014 года отчисления в накопительную часть пособий в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть выплат для нынешних пенсионеров. Пролонгация этого механизма позволит сэкономить средства федерального бюджета и приведет к уменьшению трансферта из казны на счет Пенсионного фонда примерно на 926 млрд рублей.