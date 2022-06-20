Проект «Место встречи VK» объединил 20 млн россиян

В рамках проекта участников ожидали разные активности. Например, уличные музыканты устраивали концерты, хореографы ставили танцы, гимнастки проводили разминку, мужчина из Санкт-Петербурга сделал предложение своей девушке, а артисты Люся Чеботина, Абрикос и Арина Данилова спели а капелла, сообщает пресс-служба VK.

В ней приняли участие Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Калининград, Казань, Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону и ФТ «Сириус». Города сменяли друг друга каждый час по расписанию. Экраны установили вблизи главных достопримечательностей.

Акция проходила с 10 по 19 июня. В десяти городах страны были установлены мультимедийные порталы, которые связывали жителей разных регионов с помощью видеомостов.