Проект «Мать добровольца»: патриотически силы России запустили программу поддержки семей защитников Родины

Семьи защитников Родины никогда не почувствуют, что остались в одиночестве. Именно эту миссию ставят перед собой организаторы проекта «Мать добровольца». Об этом они рассказали в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», организованной при информационном участии «Народных Новостей».
В России живет множество одиноких матерей добровольцев, которые по различным причинам остались совсем одни. Для каждой матери, похоронившей сына, это неиссякаемая боль на всю оставшуюся жизнь, трагедия для всякой семьи и каждого из нас. Матерям и семьям добровольцев сегодня как никогда требуется наша всесторонняя поддержка, начиная от прямой помощи по хозяйству, в решении насущных и юридических вопросов, заканчивая простым добрым словом.
На защиту Донбасса и всего русского мира на Украину в 2014 году отправились множество добровольцев со всей России, в том числе и пермский патриот, общественник Александр Стефановский. По зову совести Александр направился в Новороссию и участвовал в боевых действиях с мая 2014 года. За это время он показал себя настоящим лидером. Воевал в качестве командира Камбродского направления обороны Луганска, одновременно был командиром разведывательно-диверсионной группы батальона «Заря».
Защищая Донбасс, Александр Стефановский погиб, а его мать осталась одна. Узнав об этой героической семье, встретившись и пообщавшись с безутешной женщиной, общественники решили, что будут помогать семьям настоящих русских героев.
Руководитель регионального отделения КИБЕР ФРОНТ Z Пермского края, один из организаторов проекта «Мать добровольца» Виктор Коровкин объяснил, что помочь семьям защитников Отечества может любой желающий. Для продвижения проекта используются все необходимые инструменты: люди должны знать, как сделать доброе дело.
«Здесь используется уже целый комплекс инструментов. Это и новые медиа-технологии, продвижение данного проекта через соцсети, разные офлайн-мероприятия. Это и съезды консервативно-патриотических сил в разных регионах. Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые воюют, отстаивают интересы нашей страны в Донбассе, были уверенны и спокойны в том, что есть общественники, патриоты. Их родные и близкие не останутся без поддержки не только со стороны государства, ведь деньгами не все можно решить», — пояснил спикер.
Практика показывает, что россияне никогда не оставят в беде тех, кому нужна помощь. Наши люди готовы поделиться последним, если видят, что кому-то это нужнее.
«Люди откликаются на запрос, испытывая потребность оказать поддержку. Из нашей общественной практики могу сказать, что люди с удовольствием делятся, отдают от души все, чем располагают. Отраден и тот факт, что органы власти на всех уровнях ведут очень большую работу в патриотическом направлении. Сегодня у нас уже есть совместные кейсы, которые дают очень хороший результат», — констатировал Коровкин.
Руководитель организации «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров давно занимается поддержкой семей добровольцев, а также оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса. В рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он отметил, что после начала спецоперации, гораздо больше простых людей захотели помочь, в том числе матерям добровольцев, пожертвовавших своей жизнью ради защиты Родины.
«Сейчас, с началом спецоперации 24 февраля ситуация немного изменилась. Мы долго терпели, а теперь идем в одном фарватере, в одном векторе, у нас появились ресурсы, люди стали другими. Реализация таких задач упростилась. Конечно, к сожалению, таких мам очень много. Поэтому этот проект будет очень полезен и важен, особенно в это непростое время. В этих условиях оставлять и забывать таких матерей — это просто преступление», — убежден Владимиров.
Ранее корреспондент «Народных Новостей» посетил форум «Актуальные вопросы патриотического воспитания», узнав, как в России будут воспитывать юных патриотов.