Проект «Мать добровольца»: патриотически силы России запустили программу поддержки семей защитников Родины

«Здесь используется уже целый комплекс инструментов. Это и новые медиа-технологии, продвижение данного проекта через соцсети, разные офлайн-мероприятия. Это и съезды консервативно-патриотических сил в разных регионах. Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые воюют, отстаивают интересы нашей страны в Донбассе, были уверенны и спокойны в том, что есть общественники, патриоты. Их родные и близкие не останутся без поддержки не только со стороны государства, ведь деньгами не все можно решить», — пояснил спикер.