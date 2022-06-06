Проект «Горская» выделит 8 тысяч мест для IT-специалистов

Компания «Мегалайн» планирует способствовать развитию российской информационной отрасли. Об этом рассказал политолог Юрий Самонкин.
В беседе с журналистами «НьюИнформ» эксперт сообщил, что проект «Горская» выделит 17 тысяч рабочих мест. Из них восемь тысяч предназначены для IT-специалистов.
«”Мегалайн” развивает высокотехнологичные направления, такие как квантовые технологии, нейротехнологии, искусственный интеллект, сенсорика, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии беспроводной связи и многое другое. Такие компании в России — на вес золота. “Горская” предоставит программистам много рабочих мест. Таким образом, наши специалисты вряд ли захотят уезжать из страны, поскольку в пределах РФ у них будет много возможностей для развития», — говорится в комментарии Самонкина.
Представители «Мегалайна» на ПМЭФ-2022 объявят победителя конкурса на комплексное развитие территории «Горская» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предполагается, что на площадке также будут функционировать музей дамбы, смотровая площадка и общедоступная набережная.