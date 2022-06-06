Проект «Горская» выделит 8 тысяч мест для IT-специалистов

«”Мегалайн” развивает высокотехнологичные направления, такие как квантовые технологии, нейротехнологии, искусственный интеллект, сенсорика, робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности, технологии беспроводной связи и многое другое. Такие компании в России — на вес золота. “Горская” предоставит программистам много рабочих мест. Таким образом, наши специалисты вряд ли захотят уезжать из страны, поскольку в пределах РФ у них будет много возможностей для развития», — говорится в комментарии Самонкина.