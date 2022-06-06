Проект «Горская» станет одним из центров экотуризма в Петербурге

Prt scr youtube.com/Горская - территория инновацииВ Приморском районе Санкт-Петербурга появится еще одно место для любителей экотуризма: в рамках проекта по обустройству промышленной территории Горская заболоченную местность сделают удобной для пеших природных прогулок. Как рассказал генеральный директор строительной компании «Мегалайн», которая реализует проект «Горская», Геннадий Корупятник, туристический кластер — одна из основных зон развития территории. Федеральное агентство новостей / Степан Яцко«Мы хотим максимально использовать природный ландшафт. Чтобы его сохранить и, возможно, даже где-то улучшить. У нас есть несколько проектов по благоустройству территории, которые связаны с восстановлением участков на территории комплекса», — рассказал Корупятник «Политике Сегодня». Экологи подтвердили: природный потенциал Горской очень привлекателен. Председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук считает, что удобные экомаршруты станут популярным местом..

Prt scr youtube.com/Горская – территория инновации

В Приморском районе Санкт-Петербурга появится еще одно место для любителей экотуризма: в рамках проекта по обустройству промышленной территории Горская заболоченную местность сделают удобной для пеших природных прогулок.

Как рассказал генеральный директор строительной компании «Мегалайн», которая реализует проект «Горская», Геннадий Корупятник, туристический кластер — одна из основных зон развития территории.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Мы хотим максимально использовать природный ландшафт. Чтобы его сохранить и, возможно, даже где-то улучшить. У нас есть несколько проектов по благоустройству территории, которые связаны с восстановлением участков на территории комплекса», — рассказал Корупятник «Политике Сегодня».

Экологи подтвердили: природный потенциал Горской очень привлекателен. Председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест» Юрий Шевчук считает, что удобные экомаршруты станут популярным местом отдыха петербуржцев как, например, Сестрорецкое болото.

«Тут остались заболоченные участки и, если мы еще немножко восстановим их, то будет понятно, как выглядела эта территория до прихода сюда человека. Это тоже очень интересно», — прокомментировал эколог.

Отдохнуть после прогулок гости смогут в отелях со спа-зонами, которые также появятся в «Горской». Кроме того, на территории в 100 га будет построен городок для IT-специалистов с помещениями для разработок и производства высокотехнологичных продуктов, а также зона для предпринимателей с современными многофункциональными складскими помещениями.

Завершить масштабное преобразование территории планируется к концу 2025 года. По подсчетам, проект пополнит бюджеты на 30 млрд рублей. При том, что реализуют его исключительно на частные средства.

Уже через несколько дней петербуржцам покажут в деталях то, как будет выглядеть Горская: презентация архитектурной концепции, которая победила в международном конкурсе, состоится 16 июня на полях ПМЭФ-2022.