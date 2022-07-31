Проект эксперимента о продаже лекарств онлайн получил одобрение Правительства РФ

Российский кабмин одобрил законопроект, предусматривающий проведение эксперимента по дистанционной розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами.
Документ разработан с целью обеспечения возможности продавать лекарства онлайн. К реализации будут допущены препараты для медицинского применения, включенные в специальный перечень, составленный для проведения эксперимента.
«Решение правительства: одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “Об обращении лекарственных средств» в целях проведения эксперимента по осуществлению розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом” и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — указано на портале правительства.
Авторы законопроекта уверены, что дистанционная продажа лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, станет «дополнительной поддержкой малому предпринимательству», осуществляющему деятельность на аптечном рынке. Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, а также в Московской и Брянской областях, уточняет «ФедералПресс».