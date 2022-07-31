Проект эксперимента о продаже лекарств онлайн получил одобрение Правительства РФ

Авторы законопроекта уверены, что дистанционная продажа лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецепту, станет «дополнительной поддержкой малому предпринимательству», осуществляющему деятельность на аптечном рынке. Эксперимент пройдет с 1 марта 2023 года по 1 марта 2026 года в Москве, а также в Московской и Брянской областях, уточняет «ФедералПресс».