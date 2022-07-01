Proeconomics: ужесточение политики ФРС США предшествует мировым финансовым потрясениям

Он перечислил примеры подобных событий — от падения рынка на Уолл-стрит 1929 года до финансового кризиса 2008 года. Самое серьезное ужесточение имело место в начале 1980-х годов, когда Федрезерв повысил ключевую ставку до 20%. Эти события сопровождались кризисом 1982 года, с которым боролись американские власти с Рональдом Рейганом во главе.