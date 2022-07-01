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Proeconomics: ужесточение политики ФРС США предшествует мировым финансовым потрясениям

Proeconomics: ужесточение политики ФРС США предшествует мировым финансовым потрясениям
piqsels.com/PD

Циклы ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) обычно предшествуют финансовым потрясениям не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Такое мнение эксперта Telegram-канала Proeconomics приводит Yakutsk.ru.

Он перечислил примеры подобных событий — от падения рынка на Уолл-стрит 1929 года до финансового кризиса 2008 года. Самое серьезное ужесточение имело место в начале 1980-х годов, когда Федрезерв повысил ключевую ставку до 20%. Эти события сопровождались кризисом 1982 года, с которым боролись американские власти с Рональдом Рейганом во главе.

Тем временем глава Белого дома Джо Байден обвинил Россию в повышении цен на бензин и продовольствие, сообщает «ФедералПресс».

США фрс Экономика США
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