Proeconomics: ужесточение политики ФРС США предшествует мировым финансовым потрясениям

Циклы ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) обычно предшествуют финансовым потрясениям не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Такое мнение эксперта Telegram-канала Proeconomics приводит Yakutsk.ru.
Он перечислил примеры подобных событий — от падения рынка на Уолл-стрит 1929 года до финансового кризиса 2008 года. Самое серьезное ужесточение имело место в начале 1980-х годов, когда Федрезерв повысил ключевую ставку до 20%. Эти события сопровождались кризисом 1982 года, с которым боролись американские власти с Рональдом Рейганом во главе.
Тем временем глава Белого дома Джо Байден обвинил Россию в повышении цен на бензин и продовольствие, сообщает «ФедералПресс».