Продюсера Разина уличили в очередной лжи о правах на песни «Ласкового мая»

После смерти Шатунова Разин написал, что скорбит о смерти артиста, однако многие ему не поверили. Факт новой лжи со стороны Разина раскрыл друг и директор Шатунова — Аркадий Кудряшов. Он заявил, что договор о правах на песни не был подписан, хотя продюсер утверждал обратное.