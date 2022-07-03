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Продюсера Разина уличили в очередной лжи о правах на песни «Ласкового мая»

Продюсера Разина уличили в очередной лжи о правах на песни «Ласкового мая»
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Продюсер Андрей Разин попался на очередной лжи после смерти певца Юрия Шатунова. На этот раз речь идет о правах на песни «Ласкового мая», передает издание СT news.

После смерти Шатунова Разин написал, что скорбит о смерти артиста, однако многие ему не поверили. Факт новой лжи со стороны Разина раскрыл друг и директор Шатунова — Аркадий Кудряшов. Он заявил, что договор о правах на песни не был подписан, хотя продюсер утверждал обратное.

«Кузнецов (композитор Сергей Кузнецов — Прим. Ред.) не подписывал договор с Разиным, насколько мне известно, и подтверждено», — заявил Кудряшов.

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RusNewsToday24
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