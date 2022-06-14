Продюсер Воропаева назвала цирком волну хейта в адрес улетевшей из России Пугачевой

Поэтесса и продюсер Любовь Воропаева отреагировала на критику в адрес эстрадной певицы Аллы Пугачевой после ее переезда в Израиль.
Неожиданный отпуск Примадонны за границей после начала спецоперации России по защите республик Донбасса разделил пользователей Сети и знаменитостей на два лагеря. Одни критикуют решение Пугачевой, другие, наоборот, поддерживают ее и встают на защиту. К числу последних присоединилась и Воропаева, назвав хейт в сторону певицы цирком и желанием нежиться на имени знаменитости.
«Все это с якобы пинками в сторону Аллы Борисовны вызывает брезгливое отвращение. Аж блогеры, которые пиарятся на этой теме, напоминают простите, глистов. Сколько может этот цирк уродов продолжаться?» — цитирует продюсера портал Prozvezd.
Стоит отметить, что сама исполнительница хита «Позови меня с собой» свою эмиграцию отрицает и собирается вернуться в Россию осенью 2022 года.