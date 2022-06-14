Продюсер Воропаева назвала цирком волну хейта в адрес улетевшей из России Пугачевой

Неожиданный отпуск Примадонны за границей после начала спецоперации России по защите республик Донбасса разделил пользователей Сети и знаменитостей на два лагеря. Одни критикуют решение Пугачевой, другие, наоборот, поддерживают ее и встают на защиту. К числу последних присоединилась и Воропаева, назвав хейт в сторону певицы цирком и желанием нежиться на имени знаменитости.