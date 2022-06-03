Продюсер Владимир Киселев раскритиковал фестиваль «Новая волна»

Музыкальный продюсер, бизнесмен и музыкант Владимир Киселев жестко высказался о фестивале «Новая волна».
Ранее организаторы международного конкурса сообщили, что «Новая волна» не состоится в 2022 году. Решение о переносе фестиваля они связали с невозможностью обеспечить логистические процессы для иностранных гостей. Киселев подчеркнул, что фестиваль всегда был построен на лжи.
«Примитивные приезды американских артистов, которые попахивали брайтоновскими мигрантами, или африканские и латиноамериканские артисты, которые, к сожалению, потом в интервью проявляли чудесный уровень образования и знания русского языка. Объяснение было очень простое: они подменялись студентами МГИМО или Института Патриса Лулумбы», — цитирует продюсера пресс-служба «Русской Медиагруппы».
Киселев отметил, что при всех «логистических невозможностях» проведения «Новой волны», в Санкт-Петербурге успешно состоялся схожий по организации фестиваль «Белые ночи». Кроме того, 9 июня в Сочи, где изначально должна была проходить «Новая волна», начнет свою работу Международный конкурс национальной патриотической песни «Красная гвоздика».