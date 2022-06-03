Продюсер Владимир Киселев раскритиковал фестиваль «Новая волна»

Ранее организаторы международного конкурса сообщили, что «Новая волна» не состоится в 2022 году. Решение о переносе фестиваля они связали с невозможностью обеспечить логистические процессы для иностранных гостей. Киселев подчеркнул, что фестиваль всегда был построен на лжи.