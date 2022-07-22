Продюсер Толмацкий заявил, что Галкин сможет собрать аншлаги в США только при одном условии

Юмор бежавшего из России пародиста Максима Галкина на Западе мало кому интересен. Шоумен сможет собрать аншлаги только в том случае, если на концерты будут сгонять людей, уверен продюсер Александр Толмацкий, передает портал BLITZ+.
По словам музыкального специалиста, заявления Галкина о полной посадке залов на его концертах в Израиле может оказаться обычным пиар-ходом. Скорей всего, зрителей сгоняли на мероприятия под эгидой шоу и идей против России, сам юмор пародиста мало кому интересен.
«Разве что ему специально будут нагонять людей, тех кто заинтересован в продвижении того, что он говорит. С этой позицией он может легко жить в любой западной стране. Он выбрал путь и здесь места ему уже нет», — пояснил Толмацкий.