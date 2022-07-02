Продюсер Тимофеев завил, что Разин пропустил похороны Шатунова из-за боязни его фанатов

«Видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах социальных сетей. Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права», — заявил Тимофеев в беседе с авторами портала StarHit.