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Продюсер Тимофеев завил, что Разин пропустил похороны Шатунова из-за боязни его фанатов

Продюсер Тимофеев завил, что Разин пропустил похороны Шатунова из-за боязни его фанатов
prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

Продюсер Андрей Тимофеев считает, что его коллега Андрей Разин не явился на похороны Юрия Шатунова из-за опасений конфликта с поклонниками скончавшегося солиста «Ласкового мая».

Поклонники, фанаты и некоторые близкие Шатунова обвиняют Андрея Разина в том, что он вел судебные тяжбы с певцом, и это могло крайне негативно отразиться на здоровье артиста.

«Видимо, его любовь к Юре останется лишь в постах социальных сетей. Предполагаю, что он, возможно, скрывается и боится столкнуться с негативом и хейтом вживую. Ведь сейчас поклонники настроены крайне решительно и винят Разина в том, что тот подорвал здоровье Шатунова бесконечными судами и разбирательствами за авторские права», — заявил Тимофеев в беседе с авторами портала StarHit.

Напомним, российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет 23 июня. По предварительным данным, исполнитель умер после обширного инфаркта в карете скорой помощи.

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