Продюсер Сазыкина вспомнила, как Маша Распутина пригрозила Зеленскому

Владимир Зеленский до того, как стал президентом Украины, снимался в различных российских фильмах и играл в КВН. Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, как однажды исполнительница Маша Распутина пригрозила будущей главе государства.
Зеленский и Распутина, по словам продюсера, постоянно конфликтовали. Артисты не могли найти общий язык. На одном из корпоративов вокалистка сильно поругалась с будущим президентом Украины.
«Она один раз ему на мероприятии сказала: “Если ты сейчас, дядя Вова, не заткнешься или там как, Владимир, вас по отчеству, то получите в лобешник”», — вспомнила Сазыкина, слова которой передает Пятый канал.
К счастью, конфликт между артистами удалось урегулировать. Однако оскорбления будущего президента Украины сыграли с ним злую шутку.
Продюсер также вспомнила, как ей удалось поработать с Зеленским на конкурсе «Новая волна». По ее словам, тогда артист позволил себе лишнего. Его поведение спровоцировало потасовку.