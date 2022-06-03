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Продюсер Сазыкина вспомнила, как Маша Распутина пригрозила Зеленскому

Продюсер Сазыкина вспомнила, как Маша Распутина пригрозила Зеленскому
Volodymyr Zelensky/Globallookpress

Владимир Зеленский до того, как стал президентом Украины, снимался в различных российских фильмах и играл в КВН. Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, как однажды исполнительница Маша Распутина пригрозила будущей главе государства. 

Зеленский и Распутина, по словам продюсера, постоянно конфликтовали. Артисты не могли найти общий язык. На одном из корпоративов вокалистка сильно поругалась с будущим президентом Украины. 

«Она один раз ему на мероприятии сказала: “Если ты сейчас, дядя Вова, не заткнешься или там как, Владимир, вас по отчеству, то получите в лобешник”», — вспомнила Сазыкина, слова которой передает Пятый канал

К счастью, конфликт между артистами удалось урегулировать. Однако оскорбления будущего президента Украины сыграли с ним злую шутку. 

Продюсер также вспомнила, как ей удалось поработать с Зеленским на конкурсе «Новая волна». По ее словам, тогда артист позволил себе лишнего. Его поведение спровоцировало потасовку. 

Зеленский распутина сазыкина
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RusNewsToday24
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