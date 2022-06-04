Продюсер Сазыкина рассказала о неадекватном поведении Дорна на концертах в России

Выступая перед российскими зрителями Иван Дорн часто находился в состоянии наркотического опьянения, рассказала продюсер Олеся Сазыкина.
По словам Сазыкиной, сотрудничество с украинской знаменитостью можно назвать одним словом — истерика. Иван Дорн, находясь в гостинице, спрашивал всех, где можно «подымить», постоянно был чем-то недоволен и требовал, чтобы везде присутствовала украинская символика.
Так, продюсер вспомнила, что Дорн был приглашен в 2014 году на новогодний концерт в столичный ресторан. Там, по словам Сазыкиной, украинский исполнитель вообще повел себя неадекватно, испортив гостям праздник.
«Столик на концерте Ивана Дорна стоил порядка 150 тысяч рублей. Что делает Ваня? Ваня выходит на сцену и начинает читать стихи на украинском языке. Люди вообще не поняли, зачем, что здесь происходит. Его начали освистывать, и он сказал: “Я пока не прочитаю определенные монологи и стихи на украинском языке, потому что я патриот своей страны, я отсюда не уйду”», — рассказала Сазыкина Пятому каналу.
Гости не выдержали такой наглости и многие покинули ресторан. При этом Дорн заявил, что ему якобы совершенно не понравились зрители, и что он взял маленький гонорар в 100 тысяч евро. После этого выступления у исполнителя должен был состоятся еще один концерт, однако заказчик отказался от такого артиста после рассказов о «заскоках» певца.
Ранее музыкант резко высказывался в адрес россиян и специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Дорн даже запретил слушать его песни на территории страны. Через некоторое время он был внесен в список артистов, которым нежелателен въезд в Россию до 2072 года.