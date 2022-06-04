Продюсер Сазыкина рассказала о неадекватном поведении Дорна на концертах в России

«Столик на концерте Ивана Дорна стоил порядка 150 тысяч рублей. Что делает Ваня? Ваня выходит на сцену и начинает читать стихи на украинском языке. Люди вообще не поняли, зачем, что здесь происходит. Его начали освистывать, и он сказал: “Я пока не прочитаю определенные монологи и стихи на украинском языке, потому что я патриот своей страны, я отсюда не уйду”», — рассказала Сазыкина Пятому каналу.