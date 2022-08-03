Продюсер Руденко рассказал, на какие деньги живет сбежавший в Израиль Макаревич

«Исполнитель с большим багажом изданных произведений. Ему можно жить за счет роялти, получаемых от авторских отчислений и правообладателей. «Большая часть хитов «Машины времени» была написана им, за многими песнями стоят американские лейблы. И они зарабатывают неплохо по всему миру. Поле для сбора и монетизации очень большое. Он может элементарно писать песни и продавать», — отметил продюсер.