Продюсер Руденко рассказал, на какие деньги живет сбежавший в Израиль Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич потерял возможность выступать с концертами в России, однако сохранил два других источника дохода, находясь за рубежом, заявил продюсер Андрей Руденко, передает портал BLITZ.center.
Напомним, Макаревич сбежал из России в Израиль после начала спецоперации. Он неоднократно критиковал решение о ее проведении, а также выступал с осуждением россиян, придерживающихся иной точки зрения.
Из-за своей антироссийской риторики организаторы концертов отменили запланированные концерты «Машины времени» в РФ. Однако музыкант сохранил два источника дохода, считает Руденко: авторские отчисления и возможность писать песни на заказ.
«Исполнитель с большим багажом изданных произведений. Ему можно жить за счет роялти, получаемых от авторских отчислений и правообладателей. «Большая часть хитов «Машины времени» была написана им, за многими песнями стоят американские лейблы. И они зарабатывают неплохо по всему миру. Поле для сбора и монетизации очень большое. Он может элементарно писать песни и продавать», — отметил продюсер.
Ранее публицист Михаил Шахназаров жестко ответил Макаревичу после его нападок в адрес российских журналистов.