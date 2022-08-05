Продюсер Рудченко заявил, что Светлана Лобода находится в удручающем состоянии

Сбежавшая из России после начала спецоперации певица Светлана Лобода находится в удручающем состоянии. Такое мнение высказал продюсер Павел Рудченко в беседе с журналистами портала Blitz+.
Он напомнил, что артистка имела прекрасную карьеру в России, однако попытки подражать Западу и перезапустить свою карьеру потерпели фиаско.
«Если здесь у нее был понятный образ, была своя ниша, то на рынке Европы и США артистов таких очень много», – сказал Рудченко, обратив внимание на то, что талант Светланы Лободы на Западе никому не нужен.