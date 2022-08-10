Продюсер Рудченко высмеял жалобы Галкина на слежку в России

Шоумен Максим Галкин неоднократно сообщал иностранной публике, что за ним следят в России. Продюсер Павел Рудченко высмеял жалобы телеведущего.
Рудченко убежден, что Галкин пытается разжалобить публику. По его мнению, жалобы артиста могут быть продиктованы сверху.
«Он пытается выехать на жалости. Это не какая-то фраза “летучая”, он понимает, что говорит. И формулировка такая… возможно, кем-то диктуется из-за рубежа», — высказался продюсер для портала BLITZ+.
Галкин вместе с семьей покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Шоумен неоднократно осуждал действия российской власти.
Судя по всему, он не планирует возвращаться на родину. Ведь его гастрольный тур по миру распланирован до лета 2023 года.