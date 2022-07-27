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Продюсер Рудченко рассказал о срыве концертов Киркорова в России

Продюсер Рудченко рассказал о срыве концертов Киркорова в России
Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Посещение госпиталя и раздача билетов раненым военным не смоли повлиять на гнетущее отношение к Филиппу Киркорову со стороны фанатов. Продюсер Павел Рудченко сообщил, что два предстоящих концерта певца в России были сорваны, несмотря на его попытки задобрить публику, передает «Царьград».

«Концерт певца Филиппа Киркорова в Анапе отменился также, в Минеральных водах — тоже», — рассказал резонансные новости Рудченко.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что Собчак язвительно высказалась в адрес Киркорова, приехавшего выступать перед ранеными военными в Крым.

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RusNewsToday24
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