Продюсер Рудченко рассказал о срыве концертов Киркорова в России

Посещение госпиталя и раздача билетов раненым военным не смоли повлиять на гнетущее отношение к Филиппу Киркорову со стороны фанатов. Продюсер Павел Рудченко сообщил, что два предстоящих концерта певца в России были сорваны, несмотря на его попытки задобрить публику, передает «Царьград».