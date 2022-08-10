Продюсер Рудченко призвал уехавшего из России Галкина начать откладывать деньги

Продюсер Рудченко считает, что гастролирующему в Прибалтике юмористу Максиму Галкину следует уже сейчас откладывать деньги. Об этом пишет издание Blitz+.
Он заявил, что пародист сможет заработать на жителях Европы всего лишь разово. На следующие концерты зрители могут и не прийти, поэтому Галкину нужно в настоящее время позаботиться о своем будущем.
«Сейчас такое счастье для них наблюдать любимого артиста. Но когда они посетят концерты, то на этом все закончится. Это такая разовая история. Разово удовлетворит своих фанатов и все», – заявил Рудченко.
Ранее сообщалось, что супруга Галкина Алла Пугачева в скором времени может вернуться в Россию, чтобы решить все вопросы со своей недвижимостью.