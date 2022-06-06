Продюсер Рудченко призвал осудивших спецоперацию звезд «повиниться перед народом»

«Прежде чем звезды получили бы зеленый свет для свободной концертной деятельности в России, им было бы неплохо как минимум повиниться перед народом. Некоторые высказывания определенных артистов не касались официальных властей, но они даже грубо высказывались по отношению ко всему народу. Теперь же без каких-то повинностей приезжают и делают сборы на концертах — это не просто неуважение, это, мне кажется, должно осуждаться обществом. Такие, скажем так, «герои» даже не повинились, не извинились, не разобрались в ситуации, — заявил Рудченко.