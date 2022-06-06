Продюсер Рудченко призвал осудивших спецоперацию звезд «повиниться перед народом»

Известный продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что прежде, чем разрешить выступившим против спецоперации артистам давать концерты, нужно дождаться от них извинений, пишет NEWS.ru.
«Прежде чем звезды получили бы зеленый свет для свободной концертной деятельности в России, им было бы неплохо как минимум повиниться перед народом. Некоторые высказывания определенных артистов не касались официальных властей, но они даже грубо высказывались по отношению ко всему народу. Теперь же без каких-то повинностей приезжают и делают сборы на концертах — это не просто неуважение, это, мне кажется, должно осуждаться обществом. Такие, скажем так, «герои» даже не повинились, не извинились, не разобрались в ситуации, — заявил Рудченко.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны