Продюсер Рудченко предрек Киркорову забвение после повтора скандальной концертной программы

Известный российский поп-певец Филипп Киркоров решил повторить свою скандально известную концертную программу, в которой использовался как атрибут огромный крест, который крепился на цепях. Продюсер Павел Рудченко заявил, что повторная выходка обрекла Киркорова на забвение.
По словам Рудченко, Киркоров пытался таким образом привлечь внимание второй раз, но это начинании обернулось крахом. Продюсер отметил, что обычный слушатель уже давно не заинтересован творчеством певцам, с Киркоровым остались только самые преданные фанаты
«Сейчас имя Филиппа Киркорова воспринимается в обществе неоднозначно. Очень многие раздражены из-за произошедшего. Хоть он себя и называет королем эстрады, но это уже король подсдувшийся. Такой любви к нему уже нет», — рассказал Рудченко.
Ранее продюсер заявил, что мало какой коллектив способен повторить успех группы «Ласковый май». По мнению Рудченко, скончавшийся солист Юрий Шатунов не обладал выдающимися вокальными данным, но брал шармом и душевными текстами песен.