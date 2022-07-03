Продюсер Рудченко предрек Киркорову забвение после повтора скандальной концертной программы

«Сейчас имя Филиппа Киркорова воспринимается в обществе неоднозначно. Очень многие раздражены из-за произошедшего. Хоть он себя и называет королем эстрады, но это уже король подсдувшийся. Такой любви к нему уже нет», — рассказал Рудченко.