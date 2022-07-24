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Продюсер Рудченко объяснил, почему организаторы концертов не хотят связываться с Галкиным

Продюсер Рудченко объяснил, почему организаторы концертов не хотят связываться с Галкиным
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Продюсер Павел Рудченко отреагировал на слова юмориста Максима Галкина якобы о том, что ему не дают работать в России из-за неких «черных списков. Об этом пишет издание Blitz+.

В комментарии журналистам представитель шоу-бизнеса заявил, что в РФ нет никаких «черных списков» с артистами. Причина, почему организаторы концерты не хотят связываться с Галкиным, заключается попросту в том, что делает сам Галкин.

«Нет каких-то официальных черных списков, но с Галкиным не хотят связываться, потому что ответственность в случае чего будет нести организатор. Он озвучивает свою позицию на концертах, настраивает людей, позволяет себе агрессивные высказывания. Нет на него запрета, но он уже столько наговорил, что люди будут попросту бойкотировать его концерты», – сказал Рудченко.

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