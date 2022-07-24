Продюсер Рудченко объяснил, почему организаторы концертов не хотят связываться с Галкиным

«Нет каких-то официальных черных списков, но с Галкиным не хотят связываться, потому что ответственность в случае чего будет нести организатор. Он озвучивает свою позицию на концертах, настраивает людей, позволяет себе агрессивные высказывания. Нет на него запрета, но он уже столько наговорил, что люди будут попросту бойкотировать его концерты», – сказал Рудченко.