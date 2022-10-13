Новости04

Продюсер Остудин рассказал, с чем связан кризис в карьере Малинина

Global Look Press | Anatoly Lomokhov
Global Look Press | Anatoly Lomokhov

Певец Александр Малинин столкнулся с творческим кризисом. Продюсер Алексей Остудин объяснил, почему так произошло.

Малинин переживает сложные времена. Ведь зрители отказываются покупать билеты на его концерты.

Остудин сообщил, что с данной проблемой столкнулись многие артисты. По его мнению, это связанно с напряженной политической ситуацией в России и за ее пределами.

«Люди перестали покупать билеты на концерты. Ситуация в стране настолько нестабильная, что люди просто не хотят тратить деньги», — цитирует продюсера портал BLITZ+.

Некоторые представители шоу-бизнеса самостоятельно отменили свои концерты по всей стране. Они отметили, что сейчас не время веселиться. В их числе оказались певица Валерия и вокалист Стас Михайлов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.