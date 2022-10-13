Продюсер Остудин рассказал, с чем связан кризис в карьере Малинина

Певец Александр Малинин столкнулся с творческим кризисом. Продюсер Алексей Остудин объяснил, почему так произошло.
Малинин переживает сложные времена. Ведь зрители отказываются покупать билеты на его концерты.
Остудин сообщил, что с данной проблемой столкнулись многие артисты. По его мнению, это связанно с напряженной политической ситуацией в России и за ее пределами.
«Люди перестали покупать билеты на концерты. Ситуация в стране настолько нестабильная, что люди просто не хотят тратить деньги», — цитирует продюсера портал BLITZ+.
Некоторые представители шоу-бизнеса самостоятельно отменили свои концерты по всей стране. Они отметили, что сейчас не время веселиться. В их числе оказались певица Валерия и вокалист Стас Михайлов.