Продюсер Остудин рассказал, почему на Украине отказались от Светланы Лободы

Известный продюсер и журналист Алексей Остудин заявил, что певица Светлана Лобода из популярной артистки превратилась в человека, которого не хотят видеть ни в России, ни на Украине, сообщает «Собеседник».
До начала спецоперации песни Светланы Лободы часто становились настоящими хитами в России. Артистка проводила гастроли в России и зарабатывала большие средства на этом.
Теперь же певица лишилась всех концертов и может рассчитывать лишь на гонорары от выступлений за границей. По словам продюсера, к дискриминации Светланы Лободы на Украине кто-то приложил руку.
«Света сидела на двух стульях и долго была самой востребованной и дорогой российской певицей, что не совсем было по душе кому-то на Украине», — рассказал журналист.
Продюсер убежден, что теперь удел артистки — выступать на корпоративах за рубежом. Лобода не сможет пробиться на украинскую или российскую эстраду, уверен эксперт.
Напомним, что Лободе запретили въезд в Россию после резких высказываний в адрес Москвы. По данным СМИ, певица переехала в Латвию, где пытается наладить быт. Артистка уже сняла в Прибалтике новый клип и успела приобрести дом по соседству с Валерием Меладзе.