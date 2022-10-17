Продюсер Обухов поддержал решение Путина о госфинансировании фильмов для детей

Российский продюсер Юрий Обухов уверен, что с поддержкой государства фильмы для детей и подростков станут более красочными.
Автор кинокартин «Нахимовцы» и «Календарь ма(й)я» отреагировал на поручение президента России Владимира Путина до 30 декабря 2022 года законодательно закрепить полное госфинансирование производства и проката художественных фильмов для детей и подростков. Обухов решение российского лидера поддержал и анонсировал запуск ряда проектов с поддержкой государства.
«При 100% поддержке государства фильмы, конечно, были бы более красочными и содержательными. Если у нас будет 100% госфинансирования, то в следующем году мы запустим еще несколько интересных проектов», – цитирует продюсера «Петербургский дневник».
При этом он сомневается, что госфинансирование вынудит многих режиссеров переключится на детскую аудиторию, но не исключил возможности начала сотрудничества с новыми компаниями.