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Продюсер Лавров заявил, что прежних заработков у покинувшего Россию Галкина уже не будет

Продюсер Лавров заявил, что прежних заработков у покинувшего Россию Галкина уже не будет
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский продюсер Сергей Лавров назвал суммы заработков юмориста Максима Галкина с концертов за пределами России.

По его словам для Day.ru, артист получает меньше, чем в России. Продюсер даже посчитал примерные траты юмориста и предположил его чистый доход.

«Средний сбор, который он собирает – 100 тысяч евро. Вычитаем оттуда аренду, которая 20 [тысяч] евро, кассиров – в Европе это стоит минимум 10-15 тысяч [евро], потом налог, организаторы», — перечислил Лавров.

Он считает, что остается Галкину в три раза меньше, чем могло быть в России.

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