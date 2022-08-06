Продюсер Лавров заявил, что прежних заработков у покинувшего Россию Галкина уже не будет

Российский продюсер Сергей Лавров назвал суммы заработков юмориста Максима Галкина с концертов за пределами России.
По его словам для Day.ru, артист получает меньше, чем в России. Продюсер даже посчитал примерные траты юмориста и предположил его чистый доход.
«Средний сбор, который он собирает – 100 тысяч евро. Вычитаем оттуда аренду, которая 20 [тысяч] евро, кассиров – в Европе это стоит минимум 10-15 тысяч [евро], потом налог, организаторы», — перечислил Лавров.
Он считает, что остается Галкину в три раза меньше, чем могло быть в России.