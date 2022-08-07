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Продюсер Лавров заявил, что «Поле чудес» может навсегда исчезнуть из эфира

Продюсер Лавров заявил, что «Поле чудес» может навсегда исчезнуть из эфира
prt scr первый канал

Продюсер Сергей Лавров пришел к выводу, что зрители могут больше не увидеть в эфире Первого канала передачу «Поле чудес». Кроме того, из сетки, возможно, пропадет шоу «Давай поженимся!».

Лавров подчеркнул, что аудитория Первого канала сменила возрастную категорию. Поэтому программы «Поле чудес» и «Давай поженимся!» могут оказаться невостребованными.

«Наверное, уходит эпоха. Это уже все равно легенда нашего телевидения. Эти шоу стали национальным достоянием. Уйдет “Поле чудес”. Уйдет история. Но ничего страшного. Поменяется контент», — заявил продюсер в беседе с BLITZ+.

Также Лавров добавил, что сейчас на телевидении много молодых профессионалов. Поэтому новые программы появятся в ближайшем будущем.

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RusNewsToday24
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