Продюсер Лавров заявил, что «Поле чудес» может навсегда исчезнуть из эфира

Продюсер Сергей Лавров пришел к выводу, что зрители могут больше не увидеть в эфире Первого канала передачу «Поле чудес». Кроме того, из сетки, возможно, пропадет шоу «Давай поженимся!».
Лавров подчеркнул, что аудитория Первого канала сменила возрастную категорию. Поэтому программы «Поле чудес» и «Давай поженимся!» могут оказаться невостребованными.
«Наверное, уходит эпоха. Это уже все равно легенда нашего телевидения. Эти шоу стали национальным достоянием. Уйдет “Поле чудес”. Уйдет история. Но ничего страшного. Поменяется контент», — заявил продюсер в беседе с BLITZ+.
Также Лавров добавил, что сейчас на телевидении много молодых профессионалов. Поэтому новые программы появятся в ближайшем будущем.