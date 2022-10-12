Продюсер Лавров: София Ротару из-за принципов теряет миллионы

Продюсер Сергей Лавров объяснил, почему украинская певица София Ротару в настоящее время не выступает с концертами.
Как пишет «МК», после начала СВО артистка старается не привлекать внимание к себе. Она не только не выступает в России, но и не дает концерты на Украине. Лавров заявил, что Ротару, у которой огромное количество заказов, теряет миллионы.
Продюсер заявил, что Ротару всегда была принципиальной. Если она приняла решение не выступать, то заставить ее невозможно ни за какие деньги.
Несмотря на то, что Ротару теряет немалые суммы (за одно выступление она может получать более 100 тысяч евро), сейчас она не бедствует, отметил Лавров.